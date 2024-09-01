Россияне ударили по помещению учебного заведения в Сумах, - ОВА

Сегодня вечером, 1 сентября, Россия в очередной раз атаковала город Сумы. Враг попал по помещению учебного заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.
В частности, ракетный удар был осуществлен по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.
В ОВА уточнили, что здание, в которое попала ракета, находится среди жилого микрорайона города.
В настоящее время на месте работают все необходимые службы, людям оказывают медицинскую помощь. Последствия очередной атаки РФ уточняются.
"Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Сумской ОВА призвали людей соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Позже стало известно, что из-за российских обстрелов ранения получили двое детей: мальчик 7 лет и девочка 13 лет, передает "Суспільне".
Последствия росссийского обстрела города Сумы (фото: "Суспільне")
Как сообщили в городском совете, были госпитализированы четыре человека. Также отмечается, что повреждено около 400 окон в домах.
Заместитель Сумского городского головы Станислав Поляков добавил, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают специалисты ГСЧС, структурные подразделения горсовета.
В 23.46 в Сумском горсовете рассказали, что в Сумах количество пострадавших из-за российских обстрелов возросло до 13 человек.
Отмечается, что четыре человека помещены в стационар, четверо получили медицинскую помощь на месте, пятеро - будут лечиться амбулаторно.
Напомним, что сегодня днем РФ нанесла авиационный удар по инфраструктуре Сумской громады. В районе зафиксировали 3 взрыва. По предварительной информации, были пострадавшие.
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