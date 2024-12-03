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Россияне этой ночью атаковали энергообъект в Ровенской области, - ОВА

Вторник 03 декабря 2024 08:00
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Россияне этой ночью атаковали энергообъект в Ровенской области, - ОВА Иллюстративное фото: под удар со стороны РФ пострадала энергетическая инфраструктура в Ровенской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики во время воздушной атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью, 3 декабря, нанесли удары по энергообъекту в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

"Снова вражеская атака на Ровенскую область. Целью стал объект энергетической инфраструктуры", - рассказал чиновник в своем Telegram-канале утром.

Глава ОВА добавил, что на месте работают "все соответствующие службы".

По предварительным данным, во время российского воздушного удара обошлось без травмированных и раненых.

Чиновник пообещал позже подробнее раскрыть информацию о последствиях вражеской атаки в регионе.

Ночная воздушная атака 3 декабря

Отметим, что этой ночью воздушная тревога в Ровенской области объявлялась в 02:12 и длилась почти два часа.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские ударные беспилотники во время своих маневров определенное время фиксировались, в частности, в небе над западными областями.

В ровенских пабликах и СМИ писали, что в регионе было "громко", сообщали о работе ПВО и сбитии "Шахедов". Также в сети появлялись сообщения, что дроны врага, в частности, направлялись в сторону города Радивилов (Дубенского района Ровенской области).

Также напомним, что во время этой ночной атаки противника с применением "Шахедов" враг снова ударил по Тернополю - было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, и из-за обстрела в городе частично пропало электропитание.

Добавим, что на фоне дроновой атаки РФ воздушная тревога объявлялась также в Киеве.

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Ровенская область Атака дронов Энергетики
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