Россияне удерживают в заложниках более 200 жителей Запорожской области

Российские оккупанты принудительно держат в заложниках более 200 жителей Запорожской области. Среди них городской глава Днепрорудного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха во время брифинга.

"В заложниках оккупантов в Запорожской области было 540 человек. Из них 208 до сих пор задержаны россиянами", - заявил Старух.

При этом он добавил, что российские солдаты на оккупированных территориях постоянно задерживают мирных жителей. Оккупанты шантажируют и требуют выкуп за похищенных. До сих пор в руках врага мэр города Днепрорудное.

Также россияне перекрывают пункты выезда и запрещают украинцам покидать оккупированные территории. На блокпостах оккупантов находятся более тысячи человек, ожидающих возможности уехать.