Россияне трижды обстреляли девятиэтажку в Орехове: возник пожар

"6 августа в результате обстрела возник пожар в девятиэтажном жилом доме в Орехове. Пожар охватил квартиры с 1 по 9 этажа многоэтажки на площади 1400 кв.м", - говорится в сообщении.

Кроме того, когда спасатели ликвидировали пожар, оккупанты совершили повторный обстрел. Работы были прекращены и возобновлены после завершения атаки. Пожар был ликвидирован, обошлось без жертв.

Однако в понедельник ночью, 7 августа, оккупанты в очередной раз атаковали город. В результате вражеской агрессии во многоэтажке снова вспыхнул пожар, в результате которого возникло возгорание квартир с 1 по 2 этаж. Площадь пожара составила 200 кв. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Обстрелы Орехова

Российские войска регулярно обстреливают город, в результате этого страдает мирное население. В частности, 10 июля в Орехове завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского авиаудара. В результате погибли семь человек.

Уже через три дня оккупанты снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

19 июля россияне снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.