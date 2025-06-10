Россияне давят на трех направлениях: Генштаб рассказал, что происходит на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в направлении Липцов.

На Купянском направлении с начала суток враг десять раз шел вперед на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Зеленый Гай, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении сегодня начиналось 16 боестолкновений, пять из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Грековка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.

На Северском направлении противник совершил сегодня девять атак, восемь из которых украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны уже успешно остановили пять вражеских атак на Торецком направлении. В целом враг десять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

На Покровском направлении враг 27 раз начинал столкновения различной интенсивности в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка и Константинополь. Наши защитники отбили 18 вражеских атак, бои не утихают.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое. Шесть вражеских атак до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении идет четыре боестолкновения вблизи Малиновки, одна атака захватчиков уже отбита.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил пять атак в районе Степного и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки, был остановлен нашими защитниками.

На Приднепровском направлении агрессор провел три бесполезных атаки в сторону позиций наших защитников.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг осуществил 13 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиационных бомб, а также нанес 92 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.