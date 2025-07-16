Россияне во временно оккупированном Луганске усиливают принудительную мобилизацию, - "Атэш"

Таким образом россияне пытаются пополнить потери на фронте за счет местных жителей, не готовых и не обученных к участию в боевых действиях.

Мобилизация студентов

Особое внимание оккупанты уделяют учебным заведениям города. Так, в здания Луганского государственного университета (ЛГУ), Луганского педагогического университета (ЛДПУ) и Луганской академии внутренних дел (ЛАВС) заходят люди в военной форме.

Под угрозой давления и ареста студентов заставляют подписывать контракты или просто насильно забирают и отправляют на сборные пункты без подготовки и минимальных условий.

Пытаются скрыть масштабы мобилизации

Для сокрытия масштабов мобилизации используются методы запугивания, дезинформации и ограничения доступа к информации. Родителям сообщают, что их дети "на военных сборах" или "проходят практику", хотя на самом деле они уже находятся на линии фронта.