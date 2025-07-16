Россияне во временно оккупированном Луганске усиливают принудительную мобилизацию, - "Атэш"

Агенты "Атэш" во временно оккупированном Луганске зафиксировали усиление принудительной мобилизации, которую проводит представители оккупационной "власти" при поддержке российских силовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
Таким образом россияне пытаются пополнить потери на фронте за счет местных жителей, не готовых и не обученных к участию в боевых действиях.
Особое внимание оккупанты уделяют учебным заведениям города. Так, в здания Луганского государственного университета (ЛГУ), Луганского педагогического университета (ЛДПУ) и Луганской академии внутренних дел (ЛАВС) заходят люди в военной форме.
Под угрозой давления и ареста студентов заставляют подписывать контракты или просто насильно забирают и отправляют на сборные пункты без подготовки и минимальных условий.
Для сокрытия масштабов мобилизации используются методы запугивания, дезинформации и ограничения доступа к информации. Родителям сообщают, что их дети "на военных сборах" или "проходят практику", хотя на самом деле они уже находятся на линии фронта.
Ранее сообщалось, что из-за недостатка добровольцев для войны против Украины российские власти прибегают к новым схемам. Так, полицейским платят премии за принуждение задержанных к подписанию контрактов с Минобороны РФ.
Также мы писали, что Россия также планирует сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С".
В общем, вербовка заключенных в России стала привычной практикой во время войны против Украины. Начиная с середины 2022 года, российские власти при содействии частных военных компаний, в частности ЧВК "Вагнер", привлекали заключенных к боевым действиям, обещая им амнистию, денежные выплаты и другие привилегии.
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