Россияне на Таврическом направлении потеряли до трех рот личного состава

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении продолжают уничтожать россиян, потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

Ситуация в районе Авдеевки и Марьинки

"На Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.

Противник обстрелял более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка, Острое Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Также россияне отмечаются ведением активной обороны на Новопавловском, Времовском и Ореховском направлениях.

В Запорожской области украинские военные продвигаются вперед

"На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области", - сообщили в объединенном пресс-центре.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1359 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожено 16 единиц вооружения и военной техники противника", - отметили в ВСУ.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на нескольких направлениях фронта.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освоободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. Тем временем РФ подтягивает на восток большое количество своих войск.

Также в Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются на направлениях Малая Токмачка и Роботино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв.км.