ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне на Таврическом направлении потеряли до трех рот личного состава

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 июля 2023 15:30
Россияне на Таврическом направлении потеряли до трех рот личного состава Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении продолжают уничтожать россиян, потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

Ситуация в районе Авдеевки и Марьинки

"На Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.

Противник обстрелял более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка, Острое Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Также россияне отмечаются ведением активной обороны на Новопавловском, Времовском и Ореховском направлениях.

В Запорожской области украинские военные продвигаются вперед

"На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области", - сообщили в объединенном пресс-центре.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1359 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожено 16 единиц вооружения и военной техники противника", - отметили в ВСУ.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на нескольких направлениях фронта.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освоободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. Тем временем РФ подтягивает на восток большое количество своих войск.

Также в Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются на направлениях Малая Токмачка и Роботино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв.км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь Авдеевка Днепропетровская область Марьинка Вооруженные силы Украины Запорожская область Война в Украине
NEWS
В Кривом Роге число пострадавших уже достигло 53, - Вилкул
В Кривом Роге число пострадавших уже достигло 53, - Вилкул
DAILY
Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны