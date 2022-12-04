Россияне из танков обстреляли село в Херсонской области: есть погибший и раненая

Российские войска из танков обстреляли деревню Республиканец Херсонской области. В результате чего один человек погиб, а еще один - получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Село Республиканец Миловской общины Херсонской области российские захватчики обстреляли из танков. Из-за обстрелов пострадали супруги - муж погиб, а жена получила ранения", - написал Янушевич.

По его словам, пострадавшую женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Кривом Роге.

"Пока она находится в реанимационном отделении, ей предоставляется необходимая медицинская помощь", - добавил Янушевич.

Напомним, что сегодня в Херсоне жители неоднократно сообщали о взрывах.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным жителям.

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