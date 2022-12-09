Россияне стягивают свои силы к Сватово: карты боев

Контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские силы совершили ограниченный штурм северо-восточнее Харькова, вероятно, пытаясь провести разведку и зафиксировать украинские силы на международной границе в Харьковской области. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российский штурм вблизи Терновой Харьковской области (40 км северо-восточнее Харькова).

"Ранее ISW оценивало, что российские силы проводили предварительный штурм вблизи Терновой, вдали от районов, охваченных восточноукраинским контрнаступлением, в надежде удержать украинские силы в этом районе, которые иначе могли бы присоединиться к контрнаступательным операциям", - отмечают аналитики.

Сообщается, что российские силы ужесточили позиции и провели ограниченную контратаку вблизи Сватового. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российский штурм возле Стельмаховки (16 км северо-западнее Сватового).

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска недавно перебросили российские ВДВ из Херсонской области в Сватово. Министерство обороны Великобритании сообщило, что части 1-й гвардейской танковой армии России, вероятно, развернулись вдоль линии обороны вблизи Сватового. Также они сообщили, что 1-я гвардейская танковая армия, вероятно, использует мобилизованный личный состав для пополнения потерь, которые она понесла во время сентябрьского отступления из Харьковской области, но все еще остается значительно ниже обычной конечной численности армии в 25 000 человек. Также по их данным, российские войска завершили почти непрерывную систему окопов вдоль 60 км между Сватовой и российской границей.

Источник, связанный с БАРС-13 (Российский боевой резерв), 8 декабря заявил, что российские войска стянули большое количество сил в район Сватового. Ранее ISW оценивало, что российские силы, возможно, готовятся к увеличению темпов контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей, чтобы предотвратить ожидаемое усиление темпов контрнаступления Украины на востоке этой зимы. Российские войска, вероятно, укрепляют позиции в районе Сватового для проведения более боевых атак и защиты от ожидаемых украинских контрнаступательных операций.

Российские войска продолжили усиленные контратаки в районе Кременной на фоне контрнаступательных действий украинских войск. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки в пределах 17 км к северо-западу от Кременной в районе Площадки и Краснопоповки и в пределах 12 км к югу от Кременной вблизи Белогоровки.

Министерство обороны России утверждает, что российские войска продолжили вести наступательные действия к западу от Кременной в направлении Лимана. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы пытаются продвинуться в Кременной, тогда как чистое небо позволяет российским силам использовать тяжелую технику и беспилотники. Также он заявил, что российские силы достигают коротких достижений вместо глубоких прорывов в этом районе и не могут вытеснить украинские силы с позиций вдоль реки Балка Журавка (16 км северо-западнее Кременной). Другие российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы вели штурм к северо-западу от Кременной в районе Краснопоповки. Еще один российский военный блоггер заявил, что российские войска пытаются помешать украинским силам выйти на трассу Р-66 у Краснопоповки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжили регулярный огонь косвенным наведением вдоль линии столкновения на востоке и западе Луганской областей.

Бои на Донбассе

8 декабря русские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Бахмута; в 27 км северо-восточнее Бахмута возле Белогоровки, Берестового, Яковлева, Бахмутского; и в пределах 22 км к югу от Бахмута близ Опітного, Курдюмовки и Майорска.

Российский военный блоггер заявил, что российские войска также вели штурм к югу от Бахмута в направлении Клищиевки. Другой российский военный блоггер утверждает, что боевики группы "Вагнера" сейчас очищают населенный пункт Яковлевка, который, по утверждению российских источников, захватили российские силы 7 декабря. Российские источники утверждали, что российские войска сорвали украинские контратаки к югу от Бахмута в районе Озаряновки, Курдюмовки, Клещиевки и Майорска, а также севернее Бахмута в районе Соледара.

8 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки в пределах 37 км юго-западнее Авдеевки в районе Марьинки и Новомихайловки. Российские военные блоггеры утверждали, что 11-й полк народной милиции так называемой "ДНР" отразил украинскую контратаку под Водяным, а батальоны "Спарта" и "Сомали" отразили украинскую контратаку под Песками. Российские и украинские источники опубликовали кадры, на которых видно, как российские силы обстреливают зажигательными боеприпасами украинские позиции вблизи Авдеевки.

"Протокол III Женевской конвенции запрещает использование доставленных воздухом зажигательных боеприпасов против военных целей в рамках скопления гражданского населения", – отметили аналитики.

Также русские войска продолжили оборону на западе Донецкой и востоке Запорожской областей. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска держат оборону на этом участке фронта. Министерство обороны России утверждало, что российские силы отразили украинскую контратаку вблизи Никольского на западе Донецкой области (48 км к юго-западу от города Донецк). Российский военный блоггер утверждает, что российские войска сорвали попытки Украины восстановить позиции в пределах 90 км юго-западнее города Донецка вблизи Новомайорска, Владимировки и Новополя на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжили регулярный огонь по косвенной наводке вдоль столкновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

Ситуация на южном фронте

8 декабря украинские войска продолжили обстрелы тыловых районов на юге Украины. Минобороны России заявило, что российская ПВО перехватила украинские снаряды РСЗО вблизи Токмака Запорожской области. Глава Бердянска Виктория Галицына сообщила, что на авиабазе в оккупированном Бердянске произошли многочисленные неустановленные взрывы (возможно украинские удары), однако российские оккупационные власти опровергли эту информацию. Украинские и российские источники сообщили, что над Севастополем ночью сработала российская противовоздушная оборона, а оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев позже заявил, что российская ПВО сбила БПЛА.

Российские войска продлили обычные артиллерийские, авиационные и ракетные удары на юге Украины 8 декабря. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска обстреливали остров Белогрудый западнее Голой Пристани, Херсон на реке Днепр, а также районы вдоль правого берега реки в Херсоне и его окрестностях. Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли удары по зенитным ракетам С-300 по транспортному узлу в городе Николаеве и портовом районе города Очаков Николаевской области. Российские войска продолжили регулярный огонь вдоль линии фронта западнее Гуляйполя Запорожской области и Никополя и Марганца Днепропетровской области.

8 декабря российские оккупационные власти объявили о начале работ по восстановлению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Ранее ISW оценивало, что российские войска могут попытаться взорвать дамбу Каховской ГЭС; Российские власти могут попытаться заменить дамбу под видом обновления. Однако огонь украинской артиллерии может лишить российские власти возможности выполнять любые работы на ГЭС или дамбе.

