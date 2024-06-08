RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне стянули баржи, чтобы попытаться защитить Крымский мост, - британская разведка

Фото: россияне стянули к Крымскому мосту баржи (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост и стянули к нему восемь барж. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как отмечает британская разведка, анализ спутниковых снимков показал восемь барж на южной стороне Крымского моста. Монтаж начался 10 мая 24 года и был завершен 22 мая 24 года.

"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в строительстве.

Как отмечается, ранее установленные конструкции были повреждены штормами, что уменьшило их эффективность.

 

 

Атаки Украины в Крыму

Стоит отметить, что украинские военные уже провели десятки операций в Крыму и Черном море. С помощью морских дронов защитники уничтожили ряд российских кораблей, а также атаковали Крымский мост, являющийся ключевой логистической переправой для врага.

Также недавно ВСУ ракетами ATACMS атаковали Керченскую паромную переправу и заблокировали движение.

Кроме того, на днях бойцы ГУР Минобороны уничтожили с помощью морских дронов российский буксир проекта 498 "Сатурн" в Крыму. Важно, что во время операции разведки прорвали оборонительные заграждения россиян в Черном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымКрымский мостВойна в УкраинеВойна России против Украины