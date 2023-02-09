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Россияне создают на оккупированных территориях "кадетские корпуса", - Маляр

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Старобельск, Четверг 09 февраля 2023 13:18
Россияне создают на оккупированных территориях "кадетские корпуса", - Маляр Фото: оккупанты создают в Луганской и Херсонской областях "кадетские корпуса" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты создают на захваченных территориях Украины так называемые "кадетские корпуса". Россияне принуждают родителей отдавать в таких "корпуса" детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

Она отметила, что большие потери на фронте вынуждают Россию проводить длительную и экстренную мобилизацию. Так, на оккупированных территориях начали создавать "кадетские корпуса".

Один из таких в этом году открылся в городе Старобельск Луганской области, подобные хотят открыть в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонской области.

Также оккупанты продолжают вербовать заключенных в тюрьмах на оккупированных территориях. Их забирают в частные военные компании.

"Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола", - отмечает Маляр.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что россияне создают кадетские классы в школах на оккупированной части Херсонской области.

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