Россияне создавали пыточные почти во всех оккупированных украинских городах и селах, - МВД

На деоккупированных территориях Украины обнаружат все больше пыточных, которые россияне обустраивали для пыток и убийств местных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, сделанное в эфире телемарафона 7 октября.

Правоохранитель отметил, что чаще всего захватчики создавали пыточные в отделениях полиции.

"Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме пыточную", - сказал Енин.

Он добавил, что пыточные были обнаружены в освобожденных городах: Большом Бурлуке, Козачьей Лопани, Волчанске, Балаклее.