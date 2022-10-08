RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне создавали пыточные почти во всех оккупированных украинских городах и селах, - МВД

Фото: Россияне создавали пыточные почти во всех оккупированных украинских городах и селах (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Олег Васкив

На деоккупированных территориях Украины обнаружат все больше пыточных, которые россияне обустраивали для пыток и убийств местных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, сделанное в эфире телемарафона 7 октября.

Правоохранитель отметил, что чаще всего захватчики создавали пыточные в отделениях полиции.

"Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме пыточную", - сказал Енин.

Он добавил, что пыточные были обнаружены в освобожденных городах: Большом Бурлуке, Козачьей Лопани, Волчанске, Балаклее.

Напомним, в освобожденном от россиян Лимане обнаружили более 200 могил и братское захоронение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВойна России против Украины