На временно оккупированных территориях Кремль запускает очередной фейковый государственный орган. На этот раз его используют для "контроля за образованием".

По данным центра, оккупанты с лета планируют ввезти на оккупированные территории гастролеров из РФ, которые будут организовывать ячейки федеральной службы по надзору в области образования. Эта структура по факту будет контролировать школы на временно оккупированных территориях.

ЦНС отметил, что школы в захваченных регионах существуют только с целью массовой промывки мозгов детям, чтобы изменить их самоидентификацию.

"Дети на днях учат в основном только "историю" и "русский язык и литературу", когда тем же техническим предметам внимания не уделяют", - добавили в центре.