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Россияне создали орган контроля пропаганды в школах на оккупированных территориях

Фото: россияне создали орган контроля пропаганды в школах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты создали на временно оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях Кремль запускает очередной фейковый государственный орган. На этот раз его используют для "контроля за образованием".

По данным центра, оккупанты с лета планируют ввезти на оккупированные территории гастролеров из РФ, которые будут организовывать ячейки федеральной службы по надзору в области образования. Эта структура по факту будет контролировать школы на временно оккупированных территориях.

ЦНС отметил, что школы в захваченных регионах существуют только с целью массовой промывки мозгов детям, чтобы изменить их самоидентификацию.

"Дети на днях учат в основном только "историю" и "русский язык и литературу", когда тем же техническим предметам внимания не уделяют", - добавили в центре.

 

Ситуация на временно оккупированных территориях

Российские оккупанты для того, чтобы расселить своих военных и рабочих отбирают жилье у депортированных граждан Украины, а также занимают заброшенные во время эвакуации помещения украинцев

РБК-Украина сообщало, что в Бриловке Херсонской области кафиры выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники захватчиков.

Кроме того, недавно стало известно, что Россия готовится к вывозу на "оздоровление" украинских детей с оккупированных территорий.

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