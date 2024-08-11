Россияне утверждают о еще одной попытке прорыва границы в Курской области

Как сообщается, был совершен прорыв в несколько десятков километров. Вокруг населенного пункта Белая все занято якобы Вооруженными силами Украины. У россиян Беловского района крайне панический настрой. Люди просили хоть каких-то комментариев насчет эвакуации.

Позже стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов получил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперативного штаба об эвакуации жителей.

Одновременно по информации российских военкоров, активизировалась и основная группа якобы украинских военных в Суджском районе и пытается перехватить инициативу и опять перейти в наступление.

По словам российского военкора Юрия Подоляки, пока ни у кого нет проверенной информации насчет нового прорыва границы в Курской области.

В то же время, он пишет, что подтвердились данные захода якобы ВСУ в Махновку. Это означает, что уже сегодня, 11 августа, россияне могут окончательно потерять Суджу, утверждает военкор.

Кроме того, по словам Подоляка есть информация, что военных видели в населенном пункте Гирьи. Речь идет не о ДРГ, а пехоте на тяжелой военной технике. Если это так, то якобы украинские военные осуществляют глубокий охват войск РФ в Судже и готовят плацдарм для движения на юг и восток.

На фоне якобы вторжения в Беловский район Курской области, в сети появились сообщения о боях в Краснояружском районе Белгородского региона. Однако ряд других каналов отрицают данную информацию.