Россияне казнили 16 украинских пленных, а Иран нанес удар по Израилю: новости за 1 октября

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Взрывы слышали, в частности, в Киевской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях. Работало ПВО.

В Госдепе США заявили, что Украина может избивать вглубь России, но только собственным оружием.

Эстония намерена реструктуризировать военную помощь Украине

По словам Министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Эстония уже начала переговоры с Украиной по поводу их приоритетов, чтобы адаптировать свою продукцию под украинские нужды.

В 2023 году Эстония предоставила Украине помощь на сумму около 100 млн. евро, что составляет 0,25% ВВП страны.

Новый генсек НАТО назвал Украину главным приоритетом

По словам Марка Рютте, его главным приоритетом в должности генсека НАТО будет Украина. Также важными он назвал инвестиции коллективной обороны и отношений с союзниками вне блока.

"Сложно различить три приоритета, потому что, конечно, Украина наверху списка. Но также нам нужно сделать больше с точки зрения нашей коллективной обороны и сдерживания, мы должны инвестировать постараться достичь всех целей, которые НАТО заявило", - сказал он.

Британская разведка назвала причину успехов ВСУ в Волчанске

По мнению британских разведчиков, РФ отвела войска из района Волчанск для поддержки операций в Курской области, где Украина захватила выступление российской территории в августе 2024 года. Это сократило возможности оккупантов в районе Волчанска.

Отмечается, что увольнение Агрегатного завода в городе, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области.

Военные части получили право самостоятельно набирать себе добровольцев

По словам нардепа Алексея Гончаренко, Кабмин внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации, которым командиру воинской части предоставляется право осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву, и предоставлять им направление для прохождения ВЛК .

Список воинских частей, которые получат такое право, утвердит Генштаб.

Кабмин разрешил сертификацию частных школ для подготовки операторов дронов

С начала полномасштабного вторжения в Украину появились десятки частных центров для обучения пилотов дронов, но до сих пор не существовало единой системы регулирования их деятельности.

Новое решение правительства позволит таким учреждениям получать сертификацию и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут работать в военных подразделениях Сил безопасности и обороны.

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ официально подтвердил запуск иранских ракет по Израилю около 19.30. До этого информацию о подготовке Ираном ракетного удара по Израилю распространяли западные СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома.

В сети при атаке публиковали видео, на которых были заметны "прилеты" ракет по Израилю. Взрывы раздавались в разных уголках страны.

Израиль пообещал, что ответит на такую атаку Ирану согласно своим планам.

Самая массовая казнь. Оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении

В Офисе генпрокурора обратили внимание, что 1 октября в сети появилась информация о возможном расстреле 16 украинских военных российскими оккупантами. По неподтвержденным данным, военное преступление россиян произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

Новый премьер Франции пообещал продолжать помощь Украине

"Франция и дальше будет поддерживать украинский народ. Это люди, которые уже два с половиной года с начала российского нападения борются и умирают ради суверенитета своей страны и ради разделяемых и мы ценностей", - сказал французский премьер Мишель Барнье.

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