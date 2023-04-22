Россияне стали допрашивать граждан Финляндии на границе после вступления страны в НАТО, - Yle

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Издание пишет, что допросы начались после вступления Финляндии в НАТО.

Гражданина Финляндии отвели к главному зданию российского пограничного пункта, где его допрашивал россиянин в гражданской одежде. Особенно он интересовался связями путешественника с вооруженными силами Финляндии.

"Спрашивали о военных вещах, таких как звание, место службы в армии и есть ли у меня знакомые в финской армии", - рассказал гражданин Финляндии.

Yle пишет о допросе четырех финнов на границе с РФ. Кроме военной информации, россияне также хотели выяснить данные мобильных телефонов, спрашивали, какие у финнов контакты с Россией и что они делают, когда посещают РФ.