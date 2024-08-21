Россияне направили в сторону Киева до 10 дронов, их сбили на подступах, - КГВА

Как отмечает КГВА, в столице уже четвертая тревога с начала суток. Последняя была связана с угрозой ударов баллистического вооружения. Однако пусков ракет в направлении столицы зафиксировано не было.

С 23:00 20 августа, всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных дронов, Киев не исключение.

"По предварительной информации, в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.

По последней информации, разрушений и жертв в Киеве нет.