Россияне сбросили взрывчатку на жилой дом в Херсонской области: есть пострадавшие

Российские террористы днем 13 февраля сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Гавриловка Херсонской области. В результате атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
Как сообщается, во двор жилого дома в Гавриловке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего пострадали два человека.
Обломочные ранения и взрывные травмы получили 71-летняя женщина и мужчина 36 лет. Обоих пострадавших доставили в больницу.
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
Так, в воскресенье, 11 февраля, российские военные с утра обстреливали Херсонскую область. В результате многочисленных атак были ранены несколько гражданских людей.
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