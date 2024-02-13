Россияне сбросили взрывчатку на жилой дом в Херсонской области: есть пострадавшие

Как сообщается, во двор жилого дома в Гавриловке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего пострадали два человека.

Обломочные ранения и взрывные травмы получили 71-летняя женщина и мужчина 36 лет. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Так, в воскресенье, 11 февраля, российские военные с утра обстреливали Херсонскую область. В результате многочисленных атак были ранены несколько гражданских людей.