RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне сбросили на Украину почти 10 000 КАБов с начала года, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С начала этого года российские оккупанты сбросили на территорию Украины уже почти 10 000 управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, совершенный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, - это не что иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом", - подчеркнул Умеров.

Он отметил, что Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации.

"Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов", - заявил министр.

 

Нехватка систем ПВО в Украине

Этой весной российские оккупанты значительно активизировали обстрелы Украины. Удары обычно приходятся по гражданской инфраструктуре и объектам инфраструктуры. Дефицит систем ПВО особенно ощущается в Харькове, который неоднократно подвергался массированным обстрелам.

В частности, вчера российские военные нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Детальнее об обстрелах и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, мы писали, что сегодня в Минобороны назвали приоритеты в оружии для ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупанты