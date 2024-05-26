Россияне сбросили на Украину почти 10 000 КАБов с начала года, - Умеров

"Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, совершенный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, - это не что иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом", - подчеркнул Умеров.

Он отметил, что Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации.

"Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов", - заявил министр.