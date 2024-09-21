Россияне сбросили на Курскую область 25 авиабомб: что происходит на фронте

Наиболее активными направлениями фронта остаются Кураховское и Покровское. Также бои идут в Курской области, россияне за сутки сбросили 25 авиабомб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 217 боевых столкновений.
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.
Харьковское направление. Состоялось три вражеских атаки в районе Волчанска.
Купянское направление. За сутки оккупанты совершили 19 атак. Силы обороны приостановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.
Лиманское направление. Украинские войска отразили десять атак захватчиков вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.
Северское направление. Силы обороны Украины отразили один штурм вблизи Выимки.
Краматорское направление. При поддержке авиации враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Часового Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы.
Торецкое направление. Недалеко от населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка враг совершил девять атак.
Покровское направление. Защитники отбили 36 вражеских штурмов на разной интенсивности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.
Кураховское направление. Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка, где оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону ВСУ. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки - провел за сутки 21 штурм.
Времевское направление. При поддержке авиации агрессор 18 раз атаковал украинские позиции в районах Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявления.
Ореховское направление. Произошло шесть боевых столкновений недалеко от Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.
Приднепровское направление. Оккупанты провели три атаки, без успеха.
В Курской области с начала за минувшие сутки авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб по территории России.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российский режим потерял уже более 640 тысяч солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили десятки тысяч единиц техники, в частности, самолеты, вертолеты, средства ПВО и корабли.
За последние сутки, как сообщил Генштаб ВСУ, украинские воины уничтожили 1440 россиян.
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