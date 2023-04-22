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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на приграничье Черниговской области

Фото: россияне сбросили управляемую авиабомбу на приграничье Черниговской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Российская авиация ночью обстреляла приграничье Черниговской области. Враг сбросил управляемую авиабомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно, КАБ, запущенный с самолета врага "Су-35") в районе н.п. Орликовка", - говорится в сообщении.

При этом о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что 21 апреля российские оккупанты атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.

Добавим, днем ранее, 20 апреля, оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две общины в Сумской области.

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