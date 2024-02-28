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Россияне сбросили КАБ на вокзал в Великом Бурлуке: среди жертв может быть ребенок

Фото: Россия сбросила КАБ на вокзал в Великом Бурлуке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по вокзалу в селе Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова во время эфира телемарафона и Telegram-канал МВД Украины.

"По нашей информации, два человека погибли. Возможно, погиб ребенок. Эта информация сейчас проверяется", - сказал Синегубов.

Он отметил, что несмотря на то, что вокзал в Великом Бурлуке не использовался как транспортный объект, там все же находились гражданские люди.

Также Синегубов отметил, что неоднократно во время атак на Великий Бурлук травмы получали дети. В связи с чем, по словам главы ОВА, сейчас рассматривается вопрос об эвакуации несовершеннолетних из данного населенного пункта.

Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что в результате обстрела погиб 48-летний мужчина и шестилетняя девочка.

В Национальной полиции Украины сообщили, что девочка была внучкой погибшего мужчины.

Напомним, что сегодня днем россияне также обстреляли центр Купянска. Тогда оккупанты также использовали КАБы.

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