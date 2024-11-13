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Россияне сбросили с дрона взрывчатку на женщин в Бериславе, - ОВА

Берислав, Среда 13 ноября 2024 08:12
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Россияне сбросили с дрона взрывчатку на женщин в Бериславе, - ОВА Фото: в Бериславе пострадали две женщины из-за российской атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики нанесли воздушный удар по Бериславу Херсонской области, сбросив взрывчатку с беспилотника на местных жителей. В результате вражеской атаки были ранены две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что российская атака произошла сегодня утром 13 ноября.

"Из-за сброса взрывчатки вражеским дроном пострадали две местные жительницы", - передали в ОВА.

Также в администрации уточнили, что 61-летняя женщина получила взрывную травму, обломочные ранения руки, а также - потеряла палец.

"У 43-летней потерпевшей - взрывная травма, ранение головы и предплечья", - проинформировали в ОВА.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Удары РФ по Херсонской области

Напомним, после освобождения Силами обороны Украины правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Враг атакует гражданское население, применяя тяжелое вооружение, артиллерию и авиацию. А еще - для ударов достаточно активно применяет БПЛА, с которых сбрасывает взрывчатку.

Так, в Бериславе от такой практики вражеских атак страдают местные жители не впервые. Например, ранее российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на медсестру в этом городе.

Добавим, минувшей весной российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на находившегося на улице гражданского гражданина.

Перед этим зимой в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста, в результате чего мужчина погиб.

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