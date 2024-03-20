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Россияне сбросили бомбу на дом под Угледаром: погибли два человека, есть раненая

Архивное фото: Россияне сбросили бомбу на дом под Угледаром (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия нанесла авиаудар по селу в Донецкой области. Погибло два человека, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, россияне ударили по селу Максимовка (Угледарская громада) сегодня в обед, попали в частный дом. Под завалами нашли тела двух мужчин 1964 и 1975 годов рождения.

"Ранения получила 72-летняя женщина, ее транспортируют в больницу", - написал Филашкин.

Фото: Последствия удара (facebook.com/vadym.filashkin)

Глава области добавил, что спасательная операция на месте происшествия завершена.

РФ обстреливает населенные пункты Украины

В Харькове 20 марта прогремел взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов города

Из-за обстрела погибли четыре человека, еще семь были ранены. Оккупанты ударили по типографии.

Также оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе Днепропетровской области. Пострадало шесть человек.

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