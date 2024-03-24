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Россияне сбросили авиабомбы на поселок в Сумской области, ударили по энергообъекту

Воскресенье 24 марта 2024 16:56
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Россияне сбросили авиабомбы на поселок в Сумской области, ударили по энергообъекту Фото: в результате авиаудара по поселку в Сумской области повреждены дома и энергообъект (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

В Сумской области поселок Победа Белопольской общины понес вражеский авиационный удар сегодня днем, 24 марта. Войска РФ атаковали объект энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил Белопольский городской голова Юрий Зарко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, в воскресенье после часа дня российские захватчики сбросили три фугасных авиабомбы на населенный пункт.

В результате удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, повреждены частные дома и хозяйственные постройки, автомобили и гаражи.

Городской голова рассказал, что в результате вражеской атаки в поселке пропали электроснабжение, водоснабжение и газ.

"Обстреляли очень сильно. В результате повреждены дома, автомобили, гаражи и объект энергетической инфраструктуры. В селе временно нет света, газа и воды", – рассказал Зарко.

Он добавил, что люди не пострадали.

Удары РФ по Сумской области

Отметим, что войска РФ постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с РФ. В середине марта сообщалось, что российские захватчики ежедневно увеличивают количество обстрелов Сумской области, используя для ударов весь свой военный арсенал.

Так, 23 марта за сутки враг нанес, в большей степени по приграничному региону, более 250 ударов, и в результате ударов был раненый.

Напомним, 20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека. Также оккупанты обстреляли Сумской район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.

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