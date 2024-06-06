RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: семь раненых (фото)

Фото: оккупанты обстреляли Селидово 5 июня, семь раненых (t.me/selidyvskamva)
Автор: Наталия Гурковская

Поздним вечером, 5 июня, российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. Семь человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Селидовскую ГВА.

Так, по данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, на утро 6 июня известно о семи пострадавших в Селидово.

"Примерно в 22:10 российские войска обстреляли двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН" г. Селидово", - рассказали в Селидовской ГВА.

 

Последствия обстрела Селидово 5 июня (t.me/selidyvskamva)

Первоначально сообщалось о шести пострадавших. Также повреждены 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.

Обстрелы Селидово

Российские войска постоянно обстреливают город Селидово, находящийся в в 20 км от Покровска. Например, 8 апреля, РФ нанесла удар по многоэтажке в Селидово Донецкой области. В результате атаки пострадали гражданские.

Кроме того, в ночь на 12 февраля российские захватчики обстреляли Селидово в Донецкой области. В результате атаки пострадали три человека, среди которых - двое детей.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область