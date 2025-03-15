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Россияне жалуются на взрывы в Волгограде: вероятно, дроны атакуют местный НПЗ

Фото: россияне слышали не менее 10 взрывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 марта неизвестные дроны атакуют Волгоград. По предварительным данным, под атакой оказался местный НПЗ и не только, также зафиксирован пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет канал ASTRA, после атаки дронов загорелась территория возле железнодорожной станции "Сарепта". Целью атаки мог стать местный НПЗ, который находится примерно в 2 километрах от станции. В сети также появились кадры взрыва и пожара. Некоторые утверждают, что горит камыш, другие пишут, что горит трава. Все это произошло якобы из-за падения обломков беспилотника.

 

По словам россиян, они слышали около десяти взрывов в одном из районов Волгограда и в поселке Котлубань. Более того, взрывы якобы до сих пор продолжаются. Тем временем в городском аэропорту введен план "ковер".

Напомним, прошлой ночью неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край). По словам главы ЦПД Андрея Коваленко, данный НПЗ играет большую роль для РФ в логистике поставок топлива.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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