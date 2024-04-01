Россияне жалуются на "прилеты" в Белгороде: горят автомобили и дома (видео)

Несколько дней назад жители Белгородской области слышали громкие взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о якобы работе ПВО над регионом.

До этого Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом из воздуха. В результате атак зафиксировано разрушение инфраструктуры, пострадали местные жители.

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