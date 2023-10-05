Россияне жалуются на "обстрелы" Брянской области и утверждают, что есть повреждения

Как пишут росСМИ, под якобы обстрел кассетными боеприпасами попал поселок Погар, из-за чего, мол, повреждены 11 домов.

"Еще двумя "Ураганами" атаковали город Севск - они попали в гостиничный комплекс "М-3". Из последствий: выбиты стекла в административных домах и повреждена кровля в отеле. Осколками зацепило автомойку и две большегрузные машины", - пишет российский паблик.

Россияне также утверждают, что из-за "обстрела" в поселок Климово Брянской области повреждены электролинии и три дома. А в селе Городци якобы дрон бросил взрывчатку на дома и гаражи.

Взрывы в Брянской области

Следует отметить, что в приграничных российских областях участились взрывы и пожары. Огонь часто вспыхивает на военных объектах и заводах, работающих на армию РФ.

Россияне в свою очередь обвиняют Украину в атаках дронов. Так, вчера оккупанты заявили, что якобы беспилотник атаковал военную часть в Карачеве Брянской области.