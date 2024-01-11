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Россияне жалуются на массовое дезертирство своих военных (перехват)

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные жалуются на своих собратьев, массово бегущих с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как говорит оккупант, из его полка дезертировала половина батальона. Россияне скрылись с линии фронта и отсиживаются в лесу.

"Здесь все уже достали, конкретно. У нас здесь половина батальона убежала, сидят где-то, спрятались", – говорит россиянин.

Ситуация на оккупированной части Луганской области

Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев в "ЛНР" оккупанты хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей.

Также российские террористы планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области в застенку.

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