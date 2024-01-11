Россияне жалуются на массовое дезертирство своих военных (перехват)

Как говорит оккупант, из его полка дезертировала половина батальона. Россияне скрылись с линии фронта и отсиживаются в лесу.

"Здесь все уже достали, конкретно. У нас здесь половина батальона убежала, сидят где-то, спрятались", – говорит россиянин.

Ситуация на оккупированной части Луганской области

Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев в "ЛНР" оккупанты хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей.

Также российские террористы планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области в застенку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.