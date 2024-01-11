Росіяни скаржаться на масове дезертирство своїх військових (перехоплення)

Російські військові скаржаться на своїх побратимів, які масово тікають з фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Як каже окупант, з його полку дезертирувала половина батальйону. Росіяни зникли з лінії фронту та відсиджуються у лісі.
"Тут всі вже дістали, конкретно. У нас тут половина батальйону втікла, сидять десь, сховалися", - каже росіянин.
Раніше повідомлялося, що протягом трьох місяців у "ЛНР" окупанти хочуть поставити на "військовий облік" 16-річних юнаків.
Також російські терористи планують перетворити колонію у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області на катівню.
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