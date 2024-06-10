Россияне ищут пути, чтобы потеснить подразделения ВСУ с занятых рубежей, - Генштаб

Российские оккупанты ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться потеснить украинские подразделения из занятых рубежей. По состоянию на вечер 10 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковскую область авиаударами со своей территории.
В частности, из района Белгорода россияне нанесли два удара двенадцатью НАРами по Терновому.
Также в течение дня враг трижды безуспешно пытался атаковать поблизости от Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степной Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами.
По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 62 человека убитыми и ранеными, уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина и автомобиль.
На Лиманском направлении все девять штурмовочных попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.
На Северском направлении враг четырежды атаковал Силы обороны вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменки. Тоже безуспешно.
На Краматорском направлении с начала суток русские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия вблизи Клещиевки и Андреевки украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются у Нового и Ивановского.
На Покровском направлении с начала суток противник 20 раз атаковал украинских защитников возле Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Яснобродовки и Уманского. 17 штурмовых действий успеха не имели. Еще три вражеских атаки продолжаются.
"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), Силы обороны проводят контратакующую операцию в Харьковской области. В то же время на фронте фиксируется вражеское продвижение в районах Купянска, Северска, Часового Яра, и под Авдеевкой.
По данным Генштаба, напряженная ситуация на Купянском и Кураховском направлениях.
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