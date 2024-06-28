Россияне штурмуют в районе Волчанска, возле Водяного напряженная ситуация, - Генштаб

"С начала этих суток уже произошло 59 боевых столкновений. Захватчики совершили 16 авиационных ударов с применением 33 КАБов, более 565 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне продолжают штурмовать в районе Волчанска. Три атаки были отбиты, еще одна продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражают две атаки Степной Новоселовки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг проводит штурмовые действия в районах Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Четыре атаки отбиты, еще четыре продолжаются.

На Северском направлении россияне нарастили интенсивность наступательных действий. Сейчас уже состоялось 12 боев, из них 10 отбито вблизи Спирного, Раздоловки и Выемки, еще два боестолкновения продолжаются в районе Спирного.

На Краматорском направлении враг атакует вблизи Ивановского и Часового Яра. Сейчас продолжается три атаки россиян.

На Торецком направлении враг дважды пытался атаковать со стороны Горловки.

На Покровском направлении уже состоялось 19 боестолкновений. Россияне пытаются прорваться из района Очеретино в направлениях Воздвиженки, Евгеновки, Новоалександровки и Прогресса. Пять атак оккупантов нашими защитниками успешно отражены, еще семь - продолжаются.

На Кураховском направлении враг пытался атаковать вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Времовском направлении отбиты две вражеские атаки возле Водяного. Ситуация напряженная.

На Ореховском направлении россияне пытаются вытеснить Силы обороны вблизи Малой Токмачки. Сейчас продолжается один бой.

Потери России в войне

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки, 28 июня, потери россиян составили 1170 единиц живой силы. В частности, Силы обороны уничтожили:

24 танка;

60 артиллерийских систем и не только.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 540 490 солдат.