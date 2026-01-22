Россияне штурмуют Покровск и Гуляйполе: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 6183 дронов-камикадзе и осуществили 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Терноватое, Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка, Юльевка, Разумовка, Гуляйполе, Гуляйпольское Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники противника, средство противовоздушной обороны, один пункт управления противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Двуречанское и в сторону Избицкого, Графского, Круглого, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось восемь атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Куриловка, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Дибровы, Лимана и Новосергиевки.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе населенного пункта Дроновка.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили атаку противника в районе Ступочек.

На Константиновском направлении противник совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Константиновки и Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгороднего.

На Александровском направлении противник вчера совершил восемь атак, в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Сосновки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 36 атак россиян в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался улучшить свое положение.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.