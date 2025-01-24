Россияне штурмуют и обстреливают Великую Новоселку. В ВСУ рассказали о ситуации

Российские войска в течение минувших суток проводить наступательные действия в Великой Новоселке Донецкой области. Украинские воины держат оборону в условиях тяжелых боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица" в Telegram.

Также на Новопавловском направлении враг при поддержке бронетехники пытался атаковать в районе Зеленовки. Колонна была обнаружена заранее, защитники нанесли огневое поражение, в результате чего остатки наступательной группы вернулись на исходные рубежи.

По данным ОСГВ "Хортица", по украинским позициям в Великой Новоселке оккупанты нанесли почти 80 обстрелов. При этом Силы обороны продолжают держать оборону в условиях жестких боев.

"На Новопавловском направлении штурмовые группы противника при поддержке артиллерии и БПЛА проводили наступательные действия в Великой Новоселке", - сообщили военные.

Бои в Великой Новоселке

Напомним, что Великая Новоселка - это поселок в Донецкой области, который в течение последних недель оказался на линии фронта. В 2022 году россияне уже пытались захватить населенный пункт, но попытка была неудачной.

В начале недели украинские воины сообщили, что россияне пытались прорвать оборону ВСУ в окрестностях Великой Новоселки.

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов 23 января заявил, что населенный пункт сейчас находится в довольно сложном положении. По его словам, полного окружения в Великой Новоселке нет, но есть риск оперативного окружения.

В ОСГВ "Хортица" уточнили, что действия воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений.

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