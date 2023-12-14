Россияне на востоке снова обстреляли ТЭС, еще три энергоблока в ремонте, - "Укрэнерго"

Российские террористы в очередной раз обстреляли одну из ТЭС на востоке Украины. Еще три энергоблока вышли в аварийный ремонт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Потребление
Сегодня, 14 декабря, потребление утром на 1,9% выше, чем вчера, 13 декабря. Из-за дополнительной нагрузки украинцев призывают потреблять электроэнергию бережливо.
Производство электроэнергии
На востоке враг еще раз обстрелял одну из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования.
"Из-за повреждения обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах", - пишет "Укрэнерго".
В частности три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт. Тем временем солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды.
Экспорт и импорт
Экспорт отсутствует.
"Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3 429 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 621 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт", - добавляет пресс-служба.
Отсутствие электроснабжения
По состоянию на 12 декабря:
Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блекаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены, а по всей стране вводили плановые или аварийные отключения света.
Тем временем "Укрэнерго" готовится в ближайшее время отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее. Соответствующая задолженность составляет более 30 млрд грн.
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