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Россияне на востоке снова обстреляли ТЭС, еще три энергоблока в ремонте, - "Укрэнерго"

Фото: россияне на востоке снова обстреляли ТЭС, еще три энергоблока в ремонте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы в очередной раз обстреляли одну из ТЭС на востоке Украины. Еще три энергоблока вышли в аварийный ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Потребление

Сегодня, 14 декабря, потребление утром на 1,9% выше, чем вчера, 13 декабря. Из-за дополнительной нагрузки украинцев призывают потреблять электроэнергию бережливо.

Производство электроэнергии

На востоке враг еще раз обстрелял одну из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования.

"Из-за повреждения обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах", - пишет "Укрэнерго". 

В частности три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт. Тем временем солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды.

Экспорт и импорт

Экспорт отсутствует.

"Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3 429 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 621 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт", - добавляет пресс-служба.

Отсутствие электроснабжения

По состоянию на 12 декабря:

  • из-за непогоды обесточены 225 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черниговской областях. В Донецкой области 147 населенных пунктов без энергоснабжения более суток;
  • из-за боевых действий и других причин без света остается 454 населенных пункта;
  • из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блекаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены, а по всей стране вводили плановые или аварийные отключения света.

Тем временем "Укрэнерго" готовится в ближайшее время отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее. Соответствующая задолженность составляет более 30 млрд грн.

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