Россияне не жалеют живой силы на Покровском направлении: за сутки потеряли 350 военных

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Глубокого. В Волчанске продолжается бой. Ситуация контролируется.

По имеющейся в настоящее время информации, в течение суток, враг потерял 144 человека убитыми и ранеными, а также 77 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены танк, две артсистемы, 10 автомобилей, четыре пункта управления и склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, повреждены три пушки, один РСЗО, танк, два автомобиля и две единицы спецтехники. Подсчет продолжается.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении . Усилие концентрирует вблизи Синьковки – отражено пять атак, еще одна продолжается. Также две попытки врага продвинуться вперед сдерживают наши воины возле Стельмаховки.

На Лиманском направлении за день российские войска 16 раз атаковали украинских защитников в районах четырех разных населенных пунктов. К настоящему времени продолжаются шесть боеприкосновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Грековки и Тернов. Кроме того, атаковал наши позиции в районах Невского и Макеевки. Ситуация контролируется.

На Северском направлении враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки. Удачи не имел.

На Краматорском направлении потерпели неудачу восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра и Клещиевки. В настоящее время ведутся бои еще в трех локациях в районах Калиновки, Ивановского и Часова Яра.

На Торецком направлении ситуация напряженная. оккупанты 24 раза атаковали вблизи Делиевки, Торецкого, Южного, Нью-Йорка и Северного. 15 боеприкосновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в девяти локациях.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении . Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия – в общей сложности совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 31 атаку украинские защитники уже отбили, еще 12 боеприкосновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки. Оккупанты на направлении теряют много живой силы - за сегодня наши воины ликвидировали и ранили более 350 военнослужащих врага. Также уничтожены и повреждены как минимум 11 орудий и минометов. Потери захватчиков уточняются.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 11 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Георгиевка и Прасковьевка. У Красногоровки, где враг сосредотачивает усилия, пять атак уже отбиты, боевые действия продолжаются.

На Приднепровском направлении четыре штурмовых действия врага на левобережье Днепра не имели успеха. Потери позиций не допущены.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.