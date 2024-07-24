Россияне разрушают Херсонес Таврический. Лубинец обратился к ООН

"Обратился в ООН по разрушению Россией Херсонеса Таврического! Это очередное преступление со стороны страны-агрессора и уничтожение им культурного наследия Украины. Мы нуждаемся в реакции международного сообщества, ведь на наших глазах уничтожают историю!", - заявил Лубинец.

Он напомнил, что "Древний город Херсонес Таврический и его Хора" внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО и является уникальным историко-археологическим памятником Крыма.

"В то же время, еще с 2014 года Россия начала масштабную операцию по уничтожению украинского культурного наследия. Почти 10 лет на это преступление реакции не было никакой - памятники истории бесследно исчезали, а мир молчал", - добавил украинский омбудсмен.

Лубинец пояснил, что сейчас же россияне полностью уничтожили аутентичный памятник мирового значения Херсонес Таврический. Вместо этого они начали незаконные строительные работы на руинах Херсонеса, фактически построив новый город - так называемый историко-археологический парк.

По данным омбудсмена, российские застройщики загородили смотровыми площадками находившиеся на поверхности археологические остатки несколько раскопанных объектов перенесли и отстроили в другом месте.

На месте древней цитадели построили амфитеатр, что создает нагрузку на оригинальное сооружение. В то же время многие археологические находки фактически похищены РФ и вывезены в российские музеи.

"За разрушение культурного наследия Россия должна понести ответственность в соответствии с международным правом! Как и за похищение музейных экспонатов, которые РФ масштабно вывозит из ТОТ Украины! Необходимо обязать страну-агрессора вернуть похищенное!", - подчеркнул он.