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Россияне из РСЗО "Смерч" обстреляли Константиновку: один человек ранен, есть разрушения

Фото: Обстрел Константиновки (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Россияне ударили по городу из "Смерчей" и артиллерии Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки были повреждены 28 частных домов, 2 многоэтажки, магазин и 2 газопровода.

"Константиновка постоянно под вражеским огнем - оставаться там опасно", - сообщил Кириленко.

Глава области призвал людей эвакуироваться из региона и сохранить свои жизни.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар артиллерией по многоэтажке в Корабельном районе Херсона.

Российские войска нанесли удар по экипажу правоохранителей в городе Красногоровка (Донецкая область). Этот обстрел удалось запечатлеть на видео.

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Российская ФедерацияДонецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине