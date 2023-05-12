Россияне из РСЗО "Смерч" обстреляли Константиновку: один человек ранен, есть разрушения

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Россияне ударили по городу из "Смерчей" и артиллерии Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки были повреждены 28 частных домов, 2 многоэтажки, магазин и 2 газопровода.
"Константиновка постоянно под вражеским огнем - оставаться там опасно", - сообщил Кириленко.
Глава области призвал людей эвакуироваться из региона и сохранить свои жизни.
Напомним, что российские оккупанты нанесли удар артиллерией по многоэтажке в Корабельном районе Херсона.
Российские войска нанесли удар по экипажу правоохранителей в городе Красногоровка (Донецкая область). Этот обстрел удалось запечатлеть на видео.
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