RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из РСЗО обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая

Фото: Обстрел Херсонской области (facebook.com/pho.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область из РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 29.04.2023, около 10:00 российская армия в очередной раз обстреляла населенный пункт Белозерской общины Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погиб мужчина. Еще одна женщина получила травмы, она госпитализирована.

"Повреждены частные дома. По предварительным данным, враг атаковал село с РСЗО. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что вечером пятницы, 28 апреля, россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, три получили ранения.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьРСЗОВойна в Украине