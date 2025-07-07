Россияне не понимают, за что гибнут на Сумщине, и вынуждены бежать, - эксперт

По его словам, ситуация на Сумщине развивается в двух направлениях. Первое - это сообщения от украинских военных, которые отмечают, что имеют возможность выбивать оккупантов с отдельных участков фронта. Второй - нытье самих российских военкоров, которые признают, что российские войска вынуждены отступать.

"Есть нытье от российских военкоров о том, что им приходится оставлять уже ранее занятые позиции на Сумщине", - отметил Ступак.

По словам эксперта, сами россияне не могут точно сказать, насколько глубоко им придется отходить - речь идет о расстоянии от нескольких сотен метров до линии госграницы с РФ.

"Они сами не понимают, будет ли это условно на 500 метров вглубь, или на 2 км, или вообще на линию админграницы", - пояснил он.

Ступак также подчеркнул, что сами оккупанты признают бессмысленность своих потерь.

"Говорят, что несут непонятные, бездарные потери. Мол, зачем за несколько домов какого-то села терять сотни людей", - отметил он.

Относительно вероятного усиления ситуации на севере, эксперт не исключает такого развития событий, но отмечает, что все зависит от решений командования РФ.

"Если примут решение, то могут резко перебросить силы. Но то, что, скажем, кадыровцев заметили в Таганроге, еще ничего не значит. Они всегда находились в тылу, на третьей или четвертой линии", - пояснил эксперт.

Он добавил, что кадыровцы действительно могут поехать на Сумщину, но так же могут быть переброшены на другие направления - например, в Курскую область. Поэтому сейчас делать точные прогнозы сложно