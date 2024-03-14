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Россияне размещают военную технику в жилых кварталах Белгородской области (перехват)

Иллюстративное фото: россияне размещают военную технику в жилых кварталах Белгородской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты после прорыва границы перебрасывают свою технику в жилые кварталы Белгородской области. Жители слышат взрывы от стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Местные жители жалуются, что россияне размещают свои реактивные системы залпового огня "Град" в жилых кварталах. 

Оттуда оккупанты ведут огонь, что не дает покоя гражданским. В частности, одна из жительниц рассказывает, что "не могла спать всю ночь". 

Прорыв границы с Россией

Напомним, несколько дней назад "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией. Их солдаты зашли на территорию нескольких областей.

Добровольцы уже несколько раз призывали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться.

Но сегодня, 14 марта, источники РБК-Украина в украинской разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области. 

Эту информацию подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. Он рассказал, что россияне используют гражданских в качестве "живого щита"

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