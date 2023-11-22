Россияне резко увеличили число штурмов, скидывают КАБы на Таврическом направлении

"Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов. Сбрасывают КАБы с Су-35", - рассказал он.

Потери РФ на Таврическом направлении

В то же время, по данным генерала, выросли потери врага в живой силе и бронетехнике. В частности, уничтожена 21 единица военной техники - 3 танка, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобиля и 4 единицы спецтехники, а именно самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит". Также уничтожены 3 склада боеприпасов. Еще 11 единиц техники повреждено.

"Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ Таврия составили 491 человек. 7 оккупантов сдались в плен", - отметил Тарнавский.

Для сравнения, общие потери на фронте в Украине на всех направлениях на утро 22 ноября составили 850 оккупантов, десятки дронов и пушек.

Ситуация на Таврическом направлении

На таврическом направлении враг нанес 1 ракетный и 29 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 911 артобстрелов. Украинские войска стойко держат оборону на Авдеевском направлении. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним, 21 ноября, сообщалось, что российские войска снизили количество попыток штурмовать позиции украинских военных на Таврическом направлении. За сутки было убито 339 россиян - более половины от общих потерь на фронте 21 ноября.