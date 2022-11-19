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Россияне из реактивной артиллерии атаковали две громады Днепропетровской области

Фото: Россияне из реактивной артиллерии атаковали две общины Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 19 ноября, российские военные атаковали Днепропетровскую область. Оккупанты обстреляли две общины из реактивной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Снова российские оккупанты били по Никопольщине. Днем дважды обстреляли район из РСЗО", - заявил Лукашук.

По его словам, россияне выпустили более двух десятков снарядов.

"Попали по Покровской и Марганецкой общинам. Люди невредимы, это главное", - заявил председатель облсовета.

Другие районы Днепропетровской области в течение дня вражеских атак не подверглись.

Напомним, что российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Никопольскому району в Днепропетровской области более 60 снарядов. Пострадали три общины.

До этого российские оккупанты осуществили очередной обстрел нескольких общин Днепропетровской области, использовав "Грады" и тяжелую артиллерию во время ударов этой ночью.

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