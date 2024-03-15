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Россияне ракетами ударили по больнице в поселке под Харьковом

Архивное фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 15 марта, нанесла ракетный удар по поселку Золочев в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Отмечается, что в 16:20 войска РФ осуществили ракетный удар ракетами С-300 по Золочеву. 

"В результате удара уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи. Повреждены помещения Золочевской больницы", - говорится в заявлении.

Скриншот: Золочев (google.com/maps)

По словам главы области, было уничтожено 2 автомобиля бригады скорой помощи, 2 частично повреждены. Информации о пострадавших не поступало.

Ночная атака РФ

В ночь на 15 марта российские террористы атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Силы обороны уничтожили 27 единиц дронов.

Также ночью россияне ударили 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавской области.

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