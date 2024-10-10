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Россияне ракетами обстреляли окрестности Николаева, повредили складские помещения

Иллюстративное изображение (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера вечером, 10 октября, российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева. Повредили складские помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Александра Сенкевича.

По словам Сенкевича, враг, предварительно, атаковал ракетами Х-59/Х-69. В результате обстрела произошел пожар, который оперативно ликвидировали. 

"Есть повреждения складских помещений. К счастью, пострадавших нет", - добавил он. 

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины ракетами, управляемыми авиационными бомбами (УАБ), а также беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В последнее время террористы запускают дроны почти каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 9 октября, враг применил: 

  • три баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23», которые были запущены в направлении Полтавской области; 
  • 22 дрона типа Shahed. 

Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 21 дрон. Еще один дрон вернулся в Россию.

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