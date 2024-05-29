Россияне провели дополнительные атаки в Донецкой области: в ISW раскрыли замысел врага

На днях россияне провели четыре механизированные атаки ротами и меньшими подразделениями на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области для проверки реакции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска проводят усиленные взводные механизированные атаки к востоку от города Часов Яр и села Новопокровское (к северо-западу от Авдеевки), а также примерно ротные механизированные атаки возле Новомихайловки (к юго-западу от Донецка) и в Старомайорском (к югу от Великой Новоселовки). По результатам атак, войска агрессора лишь незначительно продвинулись на восток от Новопокровского и Старомайорского, и не реализовали подтвержденных продвижений возле Часова Яра или Новомихайловки.
В ISW отмечали, что за последние дни российские войска уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области, и увеличили темп атак в направлении Покровска. Причем эти российские механизированные атаки - по одной на каждой из четырех нынешних операционных осей России - ограничены по сравнению с предыдущими механизированными атаками в начале или во время целенаправленных наступательных усилий.
Аналитики Института полагают, что атаки 27 и 28 мая были осуществлены, чтобы оценить реакцию украинских сил и их обороноспособность на Донецком направлении.
"Недавние российские наступательные действия на севере Харьковской области пытались воспользоваться недостатком украинской живой силы и техники до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на фронт, и создать возможности для наступления российских войск на других направлениях. Армия РФ хотела проверить, существуют ли такие возможности для использования на линии фронта в Донецкой области, и если да, то где они есть", - говорится в отчете ISW.
Во вторник, 28 мая, россияне активизировали атаки на всех направлениях линии фронта.
Враг очень сильно обстреливает из артиллерии Часов Яр. Кроме того, агрессор давит на Покровском направлении.
Также армия РФ начала обстреливать из термобарического оружия город Волчанск в Харьковской области.
Агрессор в любой момент готовится расширить зону атак на границе.
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