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Россияне за прошедшие сутки 38 раз ударили по Донецкой области, есть погибшие

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Суббота 04 марта 2023 11:31
Россияне за прошедшие сутки 38 раз ударили по Донецкой области, есть погибшие Фото: россияне за прошедшие сутки 38 раз ударили по Донецкой области, есть погибшие (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 3 марта, российские оккупанты нанесли 38 ударов по Донецкой области, в результате чего были уничтожены и повреждены 14 гражданских объектов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

"Враг совершил огневые атаки на города Авдеевка, Дружковка, Курахово, Часов Яр, Торецк, Северск, Красногоровка, пгт Великая Новоселка, Кураховка, села Зоряное, Северное, Максимильяновка, Ласточкино, Дружба, Красногоровка, Соловьево, Камышевка, Тоненькое", - пишет пресс-служба.

Россияне били с авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии, минометов, танков.

Фото: россияне за прошедшие сутки 38 раз ударили по Донецкой области, погиб гражданский (t.me/UA_National_Police)

В результате обстрела были уничтожены и повреждены 8 жилых домов, школа, амбулатория, интернат, кафе, железнодорожный вагон, хозяйственное сооружение.

"Из авиации российские войска ударили по Дружковке, попали в многоквартирный дом. Из "Градов" - по Большой Новоселке, поврежден частный дом. Ракету "С-300" направили по Камышевке, разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Во всех случаях люди не пострадали", - добавляет пресс-служба.

Попали из артиллерии по образовательному и медицинскому учреждениям в Максимильяновке, в результате чего погиб гражданский. Также есть погибший и в Северске.

Фото: россияне за прошедшие сутки 38 раз ударили по Донецкой области, есть погибшие (t.me/UA_National_Police)

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