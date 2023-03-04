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Росіяни протягом минулої доби 38 разів вдарили по Донецькій області, є загиблі

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Субота 04 березня 2023 11:31
Росіяни протягом минулої доби 38 разів вдарили по Донецькій області, є загиблі Фото: росіяни протягом минулої доби 38 разів вдарили по Донецькій області, є загиблі (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 3 березня, російські окупанти завдали 38 ударів по Донецькій області, внаслідок чого було знищено та пошкоджено 14 цивільних об’єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Дружківка, Курахове, Часів Яр, Торецьк, Сіверськ, Красногорівка, смт Велика Новосілка, Курахівка, села Зоряне, Сєверне, Максимільянівка, Ласточкине, Дружба, Красногорівка, Соловйове, Комишівка, Тоненьке", - пише пресслужба.

Росіяни били з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, мінометів, танків.

Фото: росіяни протягом минулої доби 38 разів вдарили по Донецькій області, загинув цивільний (t.me/UA_National_Police)

Внаслідок обстрілу було знищено й пошкоджено 8 житлових будинків, школу, амбулаторію, інтернат, кафе, залізничний вагон, господарчу споруду.

"З авіації російські війська вдарили по Дружківці, поцілили в багатоквартирний будинок. З "Градів" - по Великій Новосілці, пошкоджено приватну оселю. Ракету "С-300" спрямували по Комишівці, руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. В усіх випадках люди не постраждали", - додає пресслужба.

Поцілено з артилерії по освітньому й медичному закладах в Максимільянівці, внаслідок чого загинув цивільний. Також є загиблий й у Сіверську.

Фото: росіяни протягом минулої доби 38 разів вдарили по Донецькій області, є загиблі (t.me/UA_National_Police)

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