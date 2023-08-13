"Россия убивает гражданских! За 13 августа россияне ранили 1 жителя Донбасса - в Торецке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - пишет Кириленко.

Фото: россияне в течение суток ранили одного из жителей Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Лишь недавно в результате вражеских ударов погибла одна из жительниц Елизаветовки. Также ранения получил ее муж. Тогда россияне попали из артиллерии по территории частного домовладения пострадавших.